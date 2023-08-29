MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde astsubay Buğra Çalgay şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde astsubay Buğra Çalgay araç kazası sonucu şehit oldu." açıklamasını yaptı.

MSB: Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde astsubay Buğra Çalgay şehit oldu
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Son dakika haberi! MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 29 Ağustos 2023 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız P.Asb.Kd.Çvş. Buğra ÇALGAY, meydana gelen araç kazası sonucu ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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