MSB: Pençe-Kilit operasyonunda Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu

SON DAKİKA HABERİ:  Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Pençe-Kilit operasyonunda Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğunu duyurdu.

MSB: Pençe-Kilit operasyonunda Üsteğmen Serkan Erkuş şehit oldu

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Son dakika haberi!  Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Üsteğmen Serkan Erkuş'un şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Erkuş'un bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda, hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir taziye mesajı yayımlayarak, şehit Erkuş'a Allah'tan rahmet diledi.

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