MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

DHA 04.06.2021 - 12:08 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 12:14
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak’ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakârca mücadelesi sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 4, 2021
Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK’lı terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/Aj3CUU8ch2