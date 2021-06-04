MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DHA 04.06.2021 - 12:08 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 12:14

MSB: Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Şimşek Operasyonu bölgesinde askerlere ateş açan 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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