MSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? (İşkur kura sonucu sorgulama)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 1.072 sürekli personel alımı için 16 Temmuz'da başvuruları başlatmıştı. İşkur üzerinden alınan başvurular arasından bugün kura çekimi gerçekleşiyor.

ntv.com.tr 27.07.2020 - 15:06

MSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? (İşkur kura sonucu sorgulama)

İlişkili Haberler

PMYO polis alımı ne zaman başlıyor (polis alımı şartları nelerdir?)

PMYO polis alımı ne zaman başlıyor (polis alımı şartları nelerdir?)

KPSS ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? (KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru takvimi)

KPSS ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? (KPSS ön lisans, ortaöğretim başvuru takvimi)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesinden 1072 personel alacağını duyurmuştu. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başladı.

Bugün yapılan başvurular arasından 1.072 personel için kura çekimi gerçekleşecek. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda yapılıyor.

Kura sonrasında açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir. 

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak. 

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...