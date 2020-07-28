MSB personel alımı kura sonuçları açıklandı mı? MSB kura sonucu nasıl sorgulanır?

ntv.com.tr 28.07.2020 - 10:47
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) internet sitesinden 1072 personel alacağını duyurmuştu. Başvurular İŞKUR internet sitesi üzerinden 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle başladı.
Yapılan başvurular arasından 1.072 personel için dün kura çekimi gerçekleşti. Kura çekimi, Milli Savunma Bakanlığı Eğitim Merkezi Müdürlüğünde noter huzurunda yapıldı.
Başvuran adaylar, kura çekilişinin sonuçlarının MSB'nin resmi internet sitesinde yayınlanmasını bekliyor.
Kura sonrasında açık iş pozisyonları için sözlü/uygulamalı sınav yapılacak. Sınava açık iş gücü miktarının 4 katı oranında aday kabul edilecektir.
Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacak.