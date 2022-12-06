MSB personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? (İŞKUR MSB bin 115 personel alımı)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bin 115 personel alımı kura çekimi için geri sayım başladı. 21-25 Kasım tarihleri arasında yapılan başvuruların ardından, başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorgulanmaya başladı. Peki, MSB personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSB personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? (İŞKUR MSB bin 115 personel alımı)

18 şehirde 89 meslekten bin 155 personel alımı yapacağını açıklayan Bakanlığı () kura çekimi tarihi merak ediliyor. Peki, MSB personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?

MSB BAŞVURULARI SONA ERDİ

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru sonrasında 21 Kasım'da başlayan personel alımı için başvurular 25 Kasım'da tamamlandı.

MSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSB tarafından başvuruları olumlu olarak değerlendirilen adaylar, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek kura sonucunda sözlü veya uygulamalı sınavlara davet edilecekler.

Buna göre; MSB personel alımı kura sonuçlarının 8 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

MSB personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanacak? (İŞKUR MSB bin 115 personel alımı) - 1

KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Kura sonucunda belirlenen sözlü/uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylara ait liste Millî Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayımlanacaktır. Bu yayım tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

HANGİ İLLERDE ALIM YAPILACAK?

İzmir, Kocaeli, Ankara, İstanbul, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Hatay ,Erzincan, Diyarbakır, Niğde, Kayseri, Erzurum, Elazığ, Eskişehir, Sivas, Adana ve Afyonkarahisar illerinde Milli Savunma Bakanlığı personel alımı yapılacak.

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