MSB personel alımı ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı? (2023 MSB 30 bin 62 personel alımı)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 30 bin 62 personel alımı yapılacağı açıklandı. Milli Savunma Bakanı Akar, yaptığı açıklamada, "Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor." ifadelerine yer verdi. Peki, MSB personel alımı ne zaman yapılacak?



30 BİN 62 PERSONEL ALINACAK



Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarının devam ettiğini, subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydeden Akar, şöyle konuştu:



"Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor. 2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmalar başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek.



Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde, ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

MSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



MSB personel alımı başvuruları için tarihler sorgulanmaya başladı.



Bakan Akar, açıklamalarında MSB personel alımının bu yıl yapılacağını belirtti. Net tarih henüz açıklanmadı.