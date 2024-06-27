MSB: PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde saklanmak için ormanları ateşe veriyor

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK mensuplarının  Irak'ın kuzeyinde saklandıkları yerlerin tespit edilmemesi için ormanları yaktıklarını açıkladı.

MSB: PKK'lı teröristler Irak'ın kuzeyinde saklanmak için ormanları ateşe veriyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü mensuplarının Irak'ın kuzeyinde saklandıkları yerlerin tespit edilmemesi için ormanları yakarak kaçmaya çalıştıklarını açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: 

"Dergele köyüdeki sivilleri kalkan yaparak birliklerimize havan atışı yapan teröristler, yerlerinin tespit edilememesi için ormanları ateşe vermeye başladı.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere ve meskûn mahallere yönelik hassasiyetini bildikleri için hem köylüleri kalkan yapan hem de gizlenebilmek için ormanları ateşe veren teröristler, yıllardır yaptıkları gibi Irak kuzeyindeki sivil halkı tehlikeye atmaya çalışıyor.

"TERÖRİSTLER, MEHMETÇİĞİN PENÇESİNDEN KURTULAMAYACAK"

PKK'lı teröristler ateşe verdikleri yerlerde de yerel halkı 'Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı ateş sonucu ormanlar yandı.' şeklindeki yalanlarla kandırmaya çalışıyor. Teröristler aynı zamanda girdikleri köylerde etrafa ateş açarak sivillerin canlarını ve mallarını tehlikeye atıyor.

örgütü ne yaparsa yapsın, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sivillere, yerleşim yerlerine, çevreye ve doğaya olan hassasiyeti devam edecek! Teröristler ise Mehmetçiğin pençesinden kurtulamayacak" 

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