MSB Plan Bütçe Komisyonu'nda tansiyon yükseldi

Bakan Yaşar Güler, 2025 Yılı Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşmasını tamamladı. Konuşmanın ardından, ‘kılıçlı yemin' sonrası soruşturma açılan teğmenler için salonda tansiyon yükseldi.



Komisyon Başkanı Mehmet Muş toplantıya 15 dakika ara verdi.



CHP'li Serkan Sarı'nın açıklamasına AK Partili vekiller tepki gösterdi. AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, "Askerlik disiplinliktir. Bunu öğreneceksiniz. Sen askerlik yapmadın mı? Bilmiyor musun? Askerlikte disiplin esastır. Tiyatro yapıyorsun, şov yapıyorsun" derken, AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş ise “Şov yapıyorsun. Buraya paralı askerlik yapıp geliyorsunuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk kimsenin tekeli değil. Bunu kimse kullanamaz" diye konuştu.

DMM'DEN AÇIKLAMA



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden (DMM) yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komisyonu terk etti" iddialarının doğru olmadığı bildirdi.



Açıklamada, "TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki toplantı düzeninin bozulması nedeniyle Komisyon Başkanı tarafından oturuma ara verilmiş, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de verilen ara dolayısıyla salondan ayrılmıştır. Bakan Güler, ara sonrası komisyondaki yerini almıştır. Milli Savunma Bakanlığı, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialar hakkında hukuki işlem başlatacaktır." ifadeleri kullanıldı.