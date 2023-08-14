MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.” ifadelerine yer verildi.

IRAK’IN KUZEYİNDE 2 PKK’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bakanlık bu sabah yaptığı bir başka açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.



Sosyal medya hesabından açıklama yapan MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerini kullandı.