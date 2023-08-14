MSB: Saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.” ifadelerine yer verildi.
IRAK’IN KUZEYİNDE 2 PKK’LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bakanlık bu sabah yaptığı bir başka açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan MSB, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!" ifadelerini kullandı.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 14, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim… pic.twitter.com/1h9f6I6BXC
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