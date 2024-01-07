MSB: Saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerinin Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terörle mücadele operasyonları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.” denildi.