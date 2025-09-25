MSB: SDG barışa ve istikrara tehdit

MSB, haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.

MSB kaynakları, Suriye’deki son duruma ilişkin Suriye hükümeti ile SDG terör örgütü arasındaki temasların dikkat ve hassasiyetle takip edildiği bildirdi.



Açıklamada, "Son olarak Münbiç ve Halep kırsalında Suriye hükümet güçlerine yönelik saldırılar, SDG terör örgütünün; 10 Mart 2025’te Suriye Hükümeti ile imzaladığı mutabakata uygun hareket etmediğini ve bölgesel barış ve istikrara tehdit oluşturduğunu bir kez daha açıkça ortaya koymuştur." denildi.

Açıklamada, Türkiye'nin, Suriye’nin istikrarı ve güvenliği ile bölgemizin huzuru için Suriye hükümetiyle başta terör örgütleriyle mücadele olmak üzere yakın iş birliğinin sürdürüleceği ve "Tek Devlet, Tek Ordu" ilkesini desteklemeye kararlı olduğu belirtildi.

İSRAİL



İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına değinilen açıklamada, bölgede yaşanan insani trajediyi her geçen gün daha da derinleştirdiği vurgulandı.



Açıklamada,"Uluslararası toplumu; söz konusu olumlu gelişmelerle yetinmeyip, Filistin Devleti’nin kurulmasını imkânsız hâle getirmeye çalışan ve bölge ülkelerine karşı pervasız saldırılarına her geçen gün yenilerini ekleyen İsrail’e karşı aktif tedbirler almaya çağırıyoruz." denildi.

TERÖRLE MÜCADELE

Terörle mücadeleye dair bilgi verilen toplantıda, son bir haftada 1 PKK’lı teröristin teslim olduğu ve Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen; teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hâle getirildiği bildirildi.

HUDUT GÜVENLİĞİ

MSB kaynakları, hudut güvenliği faaliyetleri çerçevesinde hafta boyunca, sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 312 şahıs yakalandığı, 833 şahısın ise hududu geçemeden engellenlendiği belirtildi.

YENİ SİLAH SİSTEMLERİ

MSB kaynakları, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından geliştirilen muhtelif adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatlarının tamamlandığı bildirdi.

ÖĞRENCİ VE PERSONEL TEMİNİ FAALİYETLERİ

Personel ve askerî öğrenci alım/temin faaliyetlerimiz planlandığı şekilde devam etmekte olduğunu bildiren MSB kaynakları, 15 Eylül’de başlayan, "Türk Silahlı Kuvvetleri 2025 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini" başvurularının 15 Ekim, "2025 Yılı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Uzman Erbaş ve Sözleşmeli Erbaş/Er Temini" başvurularının 16 Ekim’de sona ereceğini duyurdu.

MSB kaynakları, 22 Eylül’de başlayan, 2025 Yılı Millî Savunma Üniversitesine Öğretmen/Mühendis Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini ile, 2025 Yılı Tabip, Diş Tabibi Sınıfı Sözleşmeli/Muvazzaf Subay ve Özel Nitelikli Beden Eğitimi Öğretmeni Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini başvurularının ise 6 Ekim’de tamamlanacağını bildirdi.

HATAY’DA HUDUT KARAKOLUNDA MEYDANA GELEN OLAY

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Hatay’daki bir hudut karakolunda görev yapan askerlerin, köy yolundaki çocuklara su verdiği için soruşturma geçirdiğine dair haberlerle ilgili olarak da şunları söyledi:



"Kamuoyunu yanlış yönlendirmeye amacıyla servis edilen ve gerçeği yansıtmayan bu tür haberler; maksadını aşan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin itibarını zedelemeye yönelik kasıtlı bir algı oluşturma çabasının ürünüdür.



Söz konusu olay, kamuoyuna yansıtıldığı gibi çocuklara su verilmesiyle ilgili değil; disiplin anlayışıyla bağdaşmayan ve konusu askerî suç kapsamına giren davranışlarla ilgilidir.



Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan tüm personelin insani değerleri önceleyen bir anlayışla hareket ettiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu anlayış, binlerce yıllık millî, manevi ve mesleki değerlere sahip Türk Silahlı Kuvvetlerimizin örf ve adetlerinde köklü bir yere sahiptir.



Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir.



Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız, eksik veya çarpıtılmış bilgiye dayalı haber ve yorumlara itibar edilmemesi; resmî açıklamaların esas alınması önem arz etmektedir."

