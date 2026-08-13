MSB: Sınır karakollarında birlik azaltılması söz konusu değil
13.08.2026 12:05
Son Güncelleme: 13.08.2026 12:26
Milli Savunma Bakanlığı, sınır karakollarında birlik azaltılmasının söz konusu olmadığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı.
Basın toplantısında terörsüz Türkiye süreci ile Mekke Ortak Savunma Anlaşması'na ilişkin önemli değerlendirmeler yapıldı.
Bakanlık, terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşamada en büyük payın, şehitler ve gaziler ile onların ailelerine ait olduğunu vurguladı.
"SEKİZİNCİ MADDE KAPSAMINDA ÇALIŞMALARA BAŞLANDI"
Sürece ilişkin hazırlanan ve Meclis'te kabul edilerek yasalaşan çerçeve yasanın sekizinci maddesine atıfta bulunan bakanlık, bu maddenin uygulanmasına yönelik olarak devletin tüm kurumlarıyla uyum ve koordinasyon içinde çalışmalara başlandığını bildirdi.
Çerçeve yasanın sekizinci maddesi, terör örgütü mensuplarının getirdiği veya beyan ettiği silah, mühimmat, patlayıcı ve her türlü malzemenin kayıt altına alınma usul ve esaslarını düzenliyor.
"ÜÇ PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini kesintisiz ve kararlı bir şekilde sürdüreceğini vurgulayan bakanlık, bu kapsamda geçen hafta barınma alanlarından kaçan üç PKK'lı teröristin teslim olduğunu bildirdi.
"SINIR KARAKOLLARINDA BİRLİK AZALTILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"
Sınır hattındaki denetimlerin 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak sürdüğünü bildiren bakanlık, "Bu kapsamda; hudut karakolları ve üs bölgelerimizde birlik veya personel azaltılması söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.
Anlaşmaya göre ittifakın herhangi bir üyesine yapılacak saldırı, diğer iki ülkeye de yapılmış sayılıyor.
MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kardeşlik ilişkilerinin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçladığını bildirdi.
"Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır." açıklamasını yapan bakanlık, stratejik ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve üç ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesinin öngörüldüğünü açıkladı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"- Anlaşma ile askerî iş birliğinin kademeli olarak geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak, ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.
- Tatbikatlarla, muhtemel krizler öncesinde ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, elde edilen tecrübelerin doktrin, eğitim ve planlama süreçlerine aktarılması ve müşterek harekât kabiliyetinin sürekli geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
- Savunma sanayii iş birliği de anlaşmanın önemli unsurlarından biridir. Bu kapsamda yalnızca ürün ve sistem tedariki değil; ortak geliştirme ve üretim, teknoloji iş birliği ile sürdürülebilir bakım ve lojistik desteğin sağlanması hedeflenmektedir.
- İnsansız ve otonom sistemler, elektronik harp ve yapay zekâ destekli kabiliyetler öncelikli iş birliği alanları arasında yer almaktadır."
"ANLAŞMA NATO'YA ALTERNATİF DEĞİL"
Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya bir alternatif ya da rakip olmadığını vurgulayna Milli Savunma Bakanlığı, "Anlaşma bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı.
Bakanlık, gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin ittifaka katılımının da değerlendirilebileceğini kaydetti.
YALOVA'DA DÜŞEN F-16 SAVAŞ UÇAĞI
Basın bilgilendirme toplantısında Yalova'da dün kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağına ilişkin bilgi paylaşımı da yapıldı.
Açıklamada fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.