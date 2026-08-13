MSB: Sınır karakollarında birlik azaltılması söz konusu değil

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI

Milli Savunma Bakanlığı , Türkiye , Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kardeşlik ilişkilerinin savunma ve güvenlik alanında daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasını amaçladığını bildirdi.

"Söz konusu anlaşma savunma amaçlı olup herhangi bir ülkeyi ortak düşman ya da hasım olarak tanımlamamaktadır." açıklamasını yapan bakanlık, stratejik ve askeri mekanizmaların oluşturulması ve üç ülke arasındaki koordinasyonun en üst düzeyde yürütülmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"- Anlaşma ile askerî iş birliğinin kademeli olarak geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda komuta yeri ve arazi tatbikatlarından başlayarak, ilerleyen aşamalarda kara, deniz, hava, hava savunma ve insansız sistemlerin katılımıyla müşterek tatbikatların icra edilmesi hedeflenmektedir.

- Tatbikatlarla, muhtemel krizler öncesinde ihtiyaç ve eksikliklerin tespit edilmesi, elde edilen tecrübelerin doktrin, eğitim ve planlama süreçlerine aktarılması ve müşterek harekât kabiliyetinin sürekli geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

- Savunma sanayii iş birliği de anlaşmanın önemli unsurlarından biridir. Bu kapsamda yalnızca ürün ve sistem tedariki değil; ortak geliştirme ve üretim, teknoloji iş birliği ile sürdürülebilir bakım ve lojistik desteğin sağlanması hedeflenmektedir.

- İnsansız ve otonom sistemler, elektronik harp ve yapay zekâ destekli kabiliyetler öncelikli iş birliği alanları arasında yer almaktadır."

"ANLAŞMA NATO'YA ALTERNATİF DEĞİL"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın NATO'ya bir alternatif ya da rakip olmadığını vurgulayna Milli Savunma Bakanlığı, "Anlaşma bölgesel güvenlik ve istikrara katkı sağlayarak uluslararası güvenlik mimarisini tamamlayıcı bir mekanizma olarak değerlendirilmektedir." açıklamasını yaptı.

Bakanlık, gerekli mutabakatın sağlanması halinde diğer ülkelerin ittifaka katılımının da değerlendirilebileceğini kaydetti.

YALOVA'DA DÜŞEN F-16 SAVAŞ UÇAĞI

Basın bilgilendirme toplantısında Yalova'da dün kaza kırıma uğrayan F-16 savaş uçağına ilişkin bilgi paylaşımı da yapıldı.

Açıklamada fırlatma koltuğuyla uçaktan ayrılan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.