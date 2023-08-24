MSB: Son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Deniz Albay Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısı yaptı.

Aktürk, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 38 bin 445 teröristi etkisiz hale getiren Türk ordusunun, terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG, DAEŞ ve FETÖ başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesinin sürdüğünü belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 40 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1102'ye ulaşmıştır. Mücadelemiz, tek bir terörist kalmayıncaya kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir." dedi.

Sınırlardan son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 351 kişinin yakalandığını dile getiren Aktürk, "Bu şahıslardan 10'u FETÖ mensubu olmak üzere 11'i terör örgütü üyesidir. 3 bin 395 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 5 bin 282'ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 255'i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 380 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 141 bin 406 olmuştur." bilgisini verdi.

SURİYE'DEKİ OPERASYON BÖLGELERİ

Aktürk, 24 Ağustos 2016'da ülkenin ve sınırların güvenliğini tehdit eden teröristlere yönelik Suriye'nin kuzeyinde başlatılan ve binlerce DAEŞ'li teröristin etkisiz hale getirildiği Fırat Kalkanı Harekatı'nın yıl dönümünde Suriye'de istikrarın bir an önce tesis edilmesi, Suriyelilerin emniyetli bir ortama geri dönüşleri ve normalleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam edildiğini söyledi.

Operasyon bölgelerindeki güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını ve teröristlerin saldırılarına misliyle karşılık verildiğini vurgulayan Aktürk, "Bu yılın başından itibaren harekat bölgelerimize terör örgütü tarafından 93 taciz ve saldırıda bulunulmuştur. 2'si son bir haftada gerçekleştirilen taciz ve saldırılarda kahraman komandolarımızın anında müdahalesi ile 32'si son bir haftada olmak üzere 809 terörist etkisiz hale getirilmiştir." diye konuştu.

"TEK TARAFLI TUTUMU ŞİDDETLE KINIYORUZ"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Ege ve Akdeniz'de ülkenin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini tavizsiz şekilde korumaya devam ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, tüm sorunların uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun, barışçıl metotlarla, karşılıklı saygı ve diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır ve bunun için büyük çaba harcamaktadır. 18 Ağustos'ta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik alanında bulunan Pile-Yiğitler yol inşasına Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü tarafından yapılan, Barış Gücü'nün tarafsızlığıyla çelişen, çözümsüzlüğü körükleyen kabul edilemez müdahaleyi ve tek taraflı tutumu şiddetle kınıyor, garantör devlet olarak uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklar çerçevesinde geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıslı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz."

TAHIL GİRİŞİMİ

Rusya tarafından durdurulan Tahıl Girişimi'nin devamına yönelik BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temasların, Dışişleri Bakanlığıyla koordineli olarak devam ettiğini aktaran Aktürk, "Ayrıca huzur denizi olarak anılan Karadeniz'de başından beri, kıyıdaş ülkelerin barış, diyalog, huzur ve refah içinde yaşamasından yana olduğumuzu dile getiriyor, mevcut güvenlik dengesinin 'bölgesel sahiplik ilkesi' çerçevesinde sürdürülmesi ve şu ana kadar tarafsız, adil ve itidalli şekilde uyguladığımız Montrö Sözleşmesi ile kurulan statükonun korunması gerektiğine inanıyoruz." dedi.