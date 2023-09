MSB: Son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta gerçekleştirilen “Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı”nda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini artan bir şiddet ve tempoda sürdürdüğünü belirtti.



Terörle mücadeledeki bilançoya ilişkin bilgi veren Aktürk, “Irak ve Suriye’nin kuzeyi dahil son bir haftada 42 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1 Ocak'tan itibaren 1271'e, 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar ise 38 bin 614’e ulaşmıştır.” diye konuştu.



GARA’YA DÜZENLENEN HAREKAT



Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bulunan terör hedeflerine 13-15 Eylül’de hava harekatları düzenlendiğini hatırlatan Aktürk, “Bu harekatlar kapsamında teröristlerce kullanılan ve içinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 31 hedef imha edilmiştir. Masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığı harekatlarda, büyük ölçüde yerli ve milli mühimmat kullanılmış ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.” açıklamalarında bulundu.



Hudut güvenliğinin, Cumhuriyet tarihinin en yoğun tedbirleri ve tesis edilen katmanlı koruma sistemiyle sağlandığını dile getiren Aktürk, şunları söyledi:



“(Hudut güvenliği) Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 552 şahıs yakalanmıştır. Bu şahıslardan 5’i FETÖ mensubu olmak üzere 10’u terör örgütü üyesidir. 4 bin 968 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 442’ye yükselmiş, yakalanan şahıslardan 345’i FETÖ mensubu olmak üzere toplam 497 terör örgütü mensubu kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 158 bin 380 olmuştur.”



“İYİ KOMŞULUK İLİŞKİLERİ VE MÜTTEFİKLİK RUHUNA UYGUN ÇÖZÜM”



Tuğamiral Aktürk, Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirterek, "Terör örgütü tarafından harekat bölgelerimize bu yılın başından itibaren 317 taciz ve saldırı gerçekleştirilmiş, bu saldırılara misliyle karşılık verilerek 23’ü son bir haftada olmak üzere 926 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi.



Yunanistan ile son dönemde gelişen olumlu havanın devamına yönelik gayretlerin devam ettiğini aktaran Aktürk, "Amacımız, Ege ve Doğu Akdeniz’deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır." diye konuştu.



AZERBAYCAN’IN KARABAĞ’DA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTİTERÖR OPERASYONU



Azerbaycan tarafından Karabağ'da gerçekleştirilen antiterör operasyonuna da değinen Aktürk, şunları söyledi:



“Azerbaycan tarafından kendi egemen toprakları üzerinde gerekli gördüğü tedbirleri almak, gayrimeşru Ermeni silahlı unsurlarınca uzun süredir devam eden saldırı ve provokasyonları engellemek adına Karabağ’da başlatılan askeri operasyonu, sonrasında alınan ateşkes kararını ve bölgedeki son gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Can Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik samimi çabaları desteklediğimizi, 'iki devlet, tek millet' anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.”



LİBYA’DAKİ KASIRGA FELAKETİ



Kasırga felaketi nedeniyle uluslararası yardım çağrısında bulunan Libya’ya ilk yardım elinin Türkiye tarafından uzatıldığını hatırlatan Aktürk, Hava Kuvvetlerine ait nakliye uçakları ile AFAD’ın arama-kurtarma ekipleri ve yardım malzemelerinin naklinin yapıldığını, TCG Sancaktar, TCG Bayraktar ve TCG Osmangazi ile yardımların bölgeye ulaştırıldığını belirtti.



Faaliyetlerin devam ettiğini aktaran Aktürk, “Ülkemizin, 500 yıllık tarihi bağlarımız olan dost ve kardeş Libya halkına sağladığı, sağlamaya devam ettiği destek ve yardımlar batı-doğu ayrımı olmaksızın Libya’nın tamamını kapsamayı sürdürmekte ve bu durum Libya’da tek ses olacak şekilde memnuniyet oluşturmaktadır.” diye konuştu.



TAHIL KORİDORU



Ukrayna'nın “Tahıl Koridorunun Rusya olmadan devamına” yönelik teklifine ilişkin değerlendirmesi sorulan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin tahıl anlaşmasının daha önce olduğu gibi dörtlü olarak devamından yana olduğunu belirtti. Bu yöndeki temas ve girişimlerin devam ettiğini ifade eden kaynaklar, “Yeni bir teklif masamızda değil.” dedi.



Azerbaycan'ın Karabağ'da gerçekleştirdiği antiterör operasyonuna Türkiye’nin fiili olarak destek verip vermediğine ilişkin soru üzerine kaynaklar, Ermenistan’ın 10 Kasım'daki ateşkesin yükümlülüklerini yerine getirmediğine, bölgedeki istikrarsızlığı körüklediğine ve gerilimi tırmandırdığına dikkati çekti.



Ermenistan’ın Karabağ’daki gayrimeşru silahlı unsurları desteklediğini, bölgede istikrarsızlığa neden olacak faaliyetlerde bulunduğunu, mevzi kazmak, sınır ihlalleri gibi provokatif eylemleri gerçekleştirdiğini belirten kaynaklar, şu açıklamalarda bulundu:



"Türkiye olarak her zaman dediğimiz gibi Azerbaycanlı kardeşlerimizin haklı davalarında tüm imkanlarımızla yanındayız. Askeri eğitim işbirliği, ordunun modernizasyonu faaliyetlerine uzun süredir devam ediyoruz. Azerbaycan ve Türk ordusunun aynı standartlara kavuşmasına yönelik çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Azerbaycan ordusunun operasyondaki başarısı, gelinen aşamayı göstermesi bakımından önemli. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin kendi operasyonudur. Sonuç olarak Karabağ Azerbaycan toprağıdır, bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir."



ORTAK MERKEZ’DEKİ ÇALIŞMALAR



Türkiye’nin Azerbaycan’daki mayın temizleme çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, Ermenistan’ın bölgeyi yoğun olarak mayınladığını belirtti. Azerbaycan ordusunun Tek Vatan Harekatı’nı başarıyla tamamlamasının ardından bölgedeki mayınların temizlenmesine yönelik harekete geçildiğini belirten kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bu konudaki eğitici eğitimleri ile çalışmaların devam ettiğini bildirdi.



Türk-Rus Ortak Merkezi'nin çalışmalarına ilişkin soru üzerine kaynaklar, 30 Ocak 2021’de faaliyetlerine başlayan merkezin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Merkezin İHA’lar dahil kendi keşif ve gözetleme teçhizatlarıyla ihlalleri tespit ettiğini veya her iki taraftan gelen ihlal bildirimlerini takip ettiğini aktaran kaynaklar, yapılan çalışmalarla gerekli tedbirlerin alınmasının sağlandığını, raporlama işlemlerinin yapıldığını belirtti.



ABD Dışişleri Bakanlığının 2023 Yılı İnsan Ticareti Raporu’ndaki Türkiye aleyhine yönelik ifadeye ilişkin soru üzerine, Dışişleri Bakanlığınca açıklama yapıldığını hatırlatan kaynaklar, asıl ABD’nin Suriye’de desteklediği unsurların, terör örgütü PKK/YPG’nin çocukları ailelerinden zorla alarak silah verdiğinin BM raporları dahil birçok raporda yer aldığına dikkati çekti.