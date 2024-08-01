MSB: Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık, Kandil ve Asos’a düzenlenen terör operasyonlarında 25 hedefin de vurulduğunu bildirdi.

MSB: Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı.

Toplantıda Irak ve Suriye’nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum paylaşıldı.

Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Aktürk, Kandil ve Asos’a düzenlenen harekatta 25 hedefin vurulduğunu söyledi.

Toplantıda hudutlarda yasa dışı geçişe yönelik operasyonlara da değinildi.

Aktürk, hudutlarda yasa dışı geçiş yapmak isteyen 310 kişinin yakalandığını, 916 kişinin de geçişinin engellendiğini söyledi.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

Öne Çıkan Video

Piyasalarda suikast etkisi: Altın ve petrol fiyatları yükselecek mi?

TÜRKİYE HABERLERİ

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Sinop'ta 2 otomobil çarpıştı: 8 yaralı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda TIR ile otomobil çarpıştı: İki kişi yaralandı

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: Yaralılar var

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları açıklandı

CHP'den Soylu'ya yanıt

CHP'den Soylu'ya yanıt

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...