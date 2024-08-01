MSB: Son bir haftada 67 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı’nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı.



Toplantıda Irak ve Suriye’nin kuzeyinde devam eden terörle mücadele operasyonlarına ilişkin son durum paylaşıldı.



MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Aktürk, Kandil ve Asos’a düzenlenen harekatta 25 hedefin vurulduğunu söyledi.



Toplantıda hudutlarda yasa dışı geçişe yönelik operasyonlara da değinildi.



Aktürk, hudutlarda yasa dışı geçiş yapmak isteyen 310 kişinin yakalandığını, 916 kişinin de geçişinin engellendiğini söyledi.