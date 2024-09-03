MSB sözleşmeli personel alınacak: MSB bilişim personeli alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından sözleşmeli personel alımı duyurusu paylaştı. Yayımlanan ilana göre, MSB'ye bilişim personeli alımı yapılacak. Peki, MSB bilişim personeli alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

MSB sözleşmeli personel alınacak: MSB bilişim personeli alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, Milli Savunma Üniversitesi'ne sözleşmeli bilişim personeli alımı yapılacak.

'nin X sosyal medya hesabından yaptığı duyuru şu şekilde;

"Millî Savunma Bakanlığı Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Bilişim Personeli Temin Duyurusu yayımlanmıştır. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz."

MSB sözleşmeli personel alınacak: MSB bilişim personeli alımı başvuru nasıl yapılır, başvuru şartları neler? - 1

BAŞVURU ŞARTLARI

(a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

(b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği, elektronik haberleşme mühendisliği, bilgisayar bilimleri bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

(c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.


(ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak, 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel sektörde, sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

(d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

(e) Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması sonuçları olumlu olmak.

(f) Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak.

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