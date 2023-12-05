MSB: Suriye sınırında 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 1'i PKK/KCK/PYD-YPG mensubu 6 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB: Suriye sınırında 1'i terör örgütü mensubu 6 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (), Suriye'den 'ye geçmeye çalışan teröristlere izin vermedi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1'inin PKK/KCK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

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