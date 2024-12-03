MSB: Suriye’de 7 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

MSB: Suriye’de 7 terörist etkisiz hale getirildi

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ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki operasyonları sürüyor.

Son operasyon haberi, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinden geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, bu bölgelerde belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlık açıklamasında, “Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.” denildi.

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