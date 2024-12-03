MSB: Suriye’de 7 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’nin kuzeyindeki terör operasyonları sürüyor. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Suriye ve Irak’ın kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor.
Son operasyon haberi, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinden geldi.
Milli Savunma Bakanlığı, bu bölgelerde belirlenen 7 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlık açıklamasında, “Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.” denildi.
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