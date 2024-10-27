MSB: Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.
Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyon yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlık açıklamasında, "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.
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