MSB: Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde tespit edilen 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

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Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor.

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik yapıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

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