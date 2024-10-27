MSB: Suriye'nin kuzeyinde 15 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye’nin kuzey bölgelerindeki terör hedeflerine yönelik operasyonlar sürüyor. Suriye’nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik operasyon yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığı, operasyonda 15 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.