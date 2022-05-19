MSB: Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

MSB, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler - NTV Haber 19.05.2022 - 14:09

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

'de 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, ve Zeytin Dalı bölgelerine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi.

"ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Açıklamada komandoların operasyonları ve ateş destek vasıtaları ile toplam 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadesine yer verildi.

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