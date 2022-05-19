MSB: Suriye'nin kuzeyinde 19 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'de 19 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine teröristler tarafından taciz ateşi açıldığı belirtildi.

"ŞEHİDİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"

Açıklamada komandoların operasyonları ve ateş destek vasıtaları ile toplam 19 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadesine yer verildi.