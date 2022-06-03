MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler - DHA 03.06.2022 - 11:07

MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristlere komandolar müdahale etti.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.''

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...