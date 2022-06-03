MSB: Suriye'nin kuzeyinde 9 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler - DHA 03.06.2022 - 11:07
Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristlere komandolar müdahale etti.
MSB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan 9 PKK/YPG'li terörist, komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.''