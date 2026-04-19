MSB: Tatbikat başarıyla sürüyor

19.04.2026 15:52

MSB: Tatbikat başarıyla sürüyor
DHA

Milli Savunma Bakanlığı Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı’nın devam ettiğini duyurdu.

DHA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aksaz açıklarındaki Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Tatbikatı’nın başarıyla devam ettiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı,  Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, NATO'nun Dynamic Minatour-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Masabaşı Tatbikatı ile eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirtti.

 

15 Nisan'da Aksaz'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta hedeflenenler şöyle sıralandı:

 

"Satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatının yapılması, 

 

Denizaltının aranması, yaşam desteğinin sağlanması ve personelinin kurtarılmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

 

Diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi."

 

Tatbikatın basın brifingi ve seçkin gözlemci günü faaliyetinin yarın TCG Alemdar gemisinde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımıyla yapılacağı belirtildi.