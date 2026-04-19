MSB: Tatbikat başarıyla sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, Kurtaran-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın, NATO'nun Dynamic Minatour-2026 Denizaltı Arama Kurtarma Masabaşı Tatbikatı ile eş zamanlı olarak düzenlendiğini belirtti.

15 Nisan'da Aksaz'da başlayan ve 21 Nisan'a kadar sürmesi planlanan tatbikatta hedeflenenler şöyle sıralandı:

"Satha çıkma kabiliyetini yitirmiş denizaltıya yönelik kurtarma harekatının yapılması,

Denizaltının aranması, yaşam desteğinin sağlanması ve personelinin kurtarılmasına ilişkin eğitimlerin gerçekleştirilmesi,

Diğer kuvvet komutanlıkları ve kamu kurumlarıyla birlikte çalışabilirlik usullerinin geliştirilmesi."