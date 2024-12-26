MSB: Teğmenlerin savunması alınıyor

MSB kaynakları, YDK'ya sevk edilen teğmenlerin ve askeri personelle ilgili soruyu yanıtladı.



Açıklamada "Şu anda teğmenlerin savunmaları alınmaktadır. YDK’nın bütün verileri değerlendireceği gün 16 Ocak’tır. 16 Ocak’ta karar verilmesi durumunda, hazırlanacak gerekçeli karar sonrasında kamuoyu ile paylaşılması beklenmektedir." denildi.



Harp Okulu Mezuniyet Töreni'ndeki kılıçlı yeminin ardından 5'i teğmen 8 askeri personel 18 Kasım'da Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.



Bakanlık kaynakları, "İsnat edilen suç, kılıç çatmak veya 'Mustafa Kemal’in Askerleriyiz' demek değil, amirlerin ikazlarına rağmen kasıtlı, organize ve planlı bir disiplinsizlik yapmaktır." değerlendirmesinde bulunmuştu.

