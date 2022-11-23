MSB, terör hedeflerinin vurulduğu anların görüntülerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Öncüpınar ve Karkamış'a düzenlenen roketli saldırıların ardından terör hedeflerini vurmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Meşru müdafaa kapsamında yapılan cezalandırma atışlarının yer aldığı videolu paylaşımda, "Biz; gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz" denildi.



Paylaşımda, "Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakârca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.

Biz;



Gün gelir asil milletimiz için kalkan,



Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz!



Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakârca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor! pic.twitter.com/hfr1nvWrnW — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2022

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 254'E YÜKSELDİ

Milli Savunma Bakanı (MSB) Hulusi Akar Pençe Kılıç operasyonu ve devamındaki cezalandırma atışlarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısının 254'e yükseldiğini açıkladı.

Harekatta şu ana kadar 471 hedefin ateş altına alındığını ifade eden Bakan Akar, "Teröristler için hesap zamanı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oyun oynanmayacağını görecekler. Şehitlerimizin, hayatını kaybeden çocuklarımızın, öğretmenlerimizin, vatandaşlarımızın kanlarının her damlasının hesabını soracağız" dedi.

KARKAMIŞ'TA 2 CAN KAYBI

Geçen pazar günü Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan roket, Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesindeki özel harekat yerleşkesine düşmüştü. Saldırıda 8 güvenli personeli yaralanmıştı.



Pazartesi günü ise Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket ve havanlarla saldırı düzenlenmişti. Saldırıda 5 yaşındaki Hasan Karataş ile 22 yaşındaki öğretmen Ayşenur Alkan hayatını kaybetmişti.



TSK da angajman kuralları gereği saldırılara karşılık vermeye başlamıştı.