MSB, terör örgütü EOKA'nın katliamlarını anlatan video paylaştı
17.07.2026 12:03
MSB
Milli Savunma Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs kararının ardından, EOKA terör örgütünün Kıbrıs Türklerine yönelik katliamlarını tanıklarıyla anlatan Türkçe ve İngilizce bir video serisi paylaştı.
Bakanlığın video serisi, Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs'a ilişkin son kararının ardından yayımlandı. AP'nin kararında 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı dönemine ilişkin değerlendirmelere yer verilirken, Türkiye ve KKTC karara tepki göstermişti.
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, EOKA'nın Kıbrıs Türklerine yönelik saldırılarından görüntüler ve arşiv kayıtları yer aldı.
Olayı tanıkları anlattı.
Paylaşımda, “Rum terör örgütü EOKA ve destekçilerinin, Kıbrıs Türkü’ne yönelik barbarca ve vahşice katliamlarını unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız! Kıbrıs Türkü’nü yok etmek için sistematik bir şekilde çocuk, kadın, yaşlı demeden adayı kana bulayan Rum teröristler, adlarını tarihe utançla yazdırdılar." ifadeleri kullanıldı.
Video serisinde, EOKA mensuplarının da yer aldığı röportajlara ve döneme ilişkin tanık anlatımlarına da yer verildi.
Tanıklar, örgütün saldırılarını ve Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulmü anlatarak, "Her bir can için 10 can alınacak emri geldi" ve "Bizi evlerimizi terk etmeye mecbur bıraktılar. Komşularımız, biz kaçarken bile tüfeklerle taradılar" ifadelerini kullandı.