MSB, terör örgütü EOKA'nın katliamlarını anlatan video paylaştı

Paylaşımda, “Rum terör örgütü EOKA ve destekçilerinin, Kıbrıs Türkü’ne yönelik barbarca ve vahşice katliamlarını unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız! Kıbrıs Türkü’nü yok etmek için sistematik bir şekilde çocuk, kadın, yaşlı demeden adayı kana bulayan Rum teröristler, adlarını tarihe utançla yazdırdılar." ifadeleri kullanıldı.

Video serisinde, EOKA mensuplarının da yer aldığı röportajlara ve döneme ilişkin tanık anlatımlarına da yer verildi.

Tanıklar, örgütün saldırılarını ve Kıbrıs Türklerinin yaşadığı zulmü anlatarak, "Her bir can için 10 can alınacak emri geldi" ve "Bizi evlerimizi terk etmeye mecbur bıraktılar. Komşularımız, biz kaçarken bile tüfeklerle taradılar" ifadelerini kullandı.