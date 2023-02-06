MSB: TSK nakliye uçakları göreve hazır

Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesi deprem bölgesine gidiyor. MSB'den yapılan açıklamada, deprem bölgesindeki bazı birliklerin de hasar gördüğü belirtildi. Açıklamada, TSK İnsani Yardım Tugayı unsurları ile nakliye uçaklarının göreve hazır olduğu kaydedildi.

MSB: TSK nakliye uçakları göreve hazır
Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,4 büyüklüğünde

Haberi Görüntüle

Milli Savunma Bakanlığı (), 'taki 7,4'lük depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD'ın talepleri kapsamında nakliye uçaklarının göreve hazır olduğunu, taleplerin karşılanması için koordinasyona başlandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklama şöyle;

1. Bu sabah meydana gelen depremlerde Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Hatay, Kilis, Osmaniye illerinde bulunan birliklerimiz etkilenmiştir. Hasar tespit çalışmaları devam etmektedir.

2. Milli Savunma Bakanlığında deprem faaliyetlerinin koordinasyonu için Afet Acil Durum Kriz Merkezi oluşturularak faaliyetlerine başlamıştır.

3. İnsani Yardım Tugayı unsurları ile AFAD talepleri kapsamında nakliye uçakları göreve hazırdır. Taleplerin karşılanması için koordinasyona başlanmıştır.

4. Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR beraberinde Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı ile bölgeye gitmektedir.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...