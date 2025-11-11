Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait kargo uçağının düştüğünü duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan’da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır." denildi.

Kazanın neden gerçekleştiğine ilişkin henüz net bir bilgi bulunmuyor.

ERDOĞAN: RABBİM ŞEHİTLERİMİZE RAHMET EYLESİN

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da katıldığı programda uçak kazasına ilişkin konuştu. “Bugün Azerbaycan'dan ülkemize gelmekte olan C130 tipi askeri uçağımızın Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştüğü bilgisini derin bir üzüntüyle öğrendik.” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Enkaza ulaşma çalışmalarıyla ilgili ülke makamlarıyla koordineli biçimde çalışmalarımız devam ediyor. Rabbim şehitlerimize rahmet eylesin.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak taziye mesajı gönderdi. Aliyev, “TSK'ya ait askeri kargo uçağındaki askerlerin kaybı nedeniyle derin üzüntü duyduk.” dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kazaya ilişkin sadece resmi kurumların açıklamalarının takip edilmesini istedi. Duran, "Teyit edilmemiş bilgilerin paylaşılmaması önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.