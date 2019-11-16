MSB: Türk- Rus askerleri 7. ortak devriyeyi tamamladı

Son dakika haberi! Soçi'de varılan mutakabat çevresinde gerçekleştirilen yedinci Türkiye Rusya kara devriyesi tamamlandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, "Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki yedinci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.''

Kamışlı-Derik olmak üzere her 2 taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve 2 İHA devriyeye destek verdi.

Devriye 10 kilometre derinlikte 26 kilometre uzunlukta gerçekleştirildi.