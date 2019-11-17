MSB: Türkiye, 4 binden fazla DAEŞ’liyi etkisiz hale getirdi

Milli Savunma Bakanlığı, tarafından yapılan yazılı açıklamada, "DAEŞ tehdidine yüzlerce kayıp vermiş bir ülke olarak Türkiye, bu teröristler ilk ortaya çıktığından itibaren onlarla tereddütsüz bir iradeyle arazide yüzleşmiş tek ülkedir. Türkiye, sahada DAEŞ ile göğüs göğüse savaşan tek NATO ve Koalisyon ülkesi olarak Suriye ve Irak’ta 4 binden fazla azılı DAEŞ’liyi etkisiz hale getirirken, PKK/YPG terör örgütü ise DEAŞ’lı ve ailesi yaklaşık 800 kişiyi serbest bırakmıştır. Maksadı başta DAEŞ olmak üzere terör örgütlerini bölgeden silip atmak olan olan Barış Pınarı Harekatı ve son dönemde DAEŞ’in sözde lider kadrosuna yönelik yapılan operasyonlar da kararlığımızın bir göstergesidir" denildi.