MSB: Türkiye ile Rusya, Barış Pınarı bölgesinde kara devriyesine yeniden başladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ile Rusya arasında Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı harekat bölgesinde 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan birleşik kara devriyesinin bugün yeniden başladığını duyurdu.

MSB: Türkiye ile Rusya, Barış Pınarı bölgesinde kara devriyesine yeniden başladı
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ve , Barış Pınarı harekat bölgesinde birleşik kara devriyesine yeniden başladı.

'den yapılan yazılı açıklamada, birleşik kara devriyesi faaliyetinin, Türkiye ve Rusya Federasyonu arasında 22 Ekim 2019'da imzalanan "Soçi Mutabakatı" ve uygulama esaslarına göre Barış Pınarı harekat bölgesinin batısında ve doğusunda icra edildiği anımsatıldı.

İlk birleşik kara devriyesi faaliyetinin 1 Kasım 2019'da gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5 Ekim 2023'e kadar 344 birleşik kara devriyesi faaliyeti icra edilmiş, bölgedeki güvenlik durumu nedeniyle devriye faaliyetleri durdurulmuştur. Türkiye ile Rusya Federasyonunca gerçekleştirilen birleşik kara devriyesi faaliyeti, 22 Ağustos 2024'te 4 araç (2 Pars, 2 Kirpi-2) ve 24 personelin katılımı ile Barış Pınarı harekat bölgesinin doğusunda yeniden başlatılmıştır.

Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye'nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye'nin ABD ve Rusya Federasyonu ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG terör örgütüne ait kontrol noktası, karargah ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla birleşik kara devriyesi faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır."

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