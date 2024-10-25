MSB: Üç PKK'lı terörist teslim oldu

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı üç terörist teslim oldu.



MSB'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan üç PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.