MSB: Üç PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı üç teröristin Habur Hudut Karakolu'na teslim olduğunu duyurdu.

MSB: Üç PKK'lı terörist teslim oldu
Arşiv

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan PKK'lı üç terörist teslim oldu.
 
'den yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan üç PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu. Teröristler için tek çıkış yolu, Türk adaletine teslim olmaktır." ifadeleri kullanıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Nevzat Bahtiyar Narin'in cansız bedenini böyle taşımış!

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...