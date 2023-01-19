MSB: Van hudut hattında 20,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerince Van'da 20 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: Van hudut hattında 20,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van hudut hattında 20,5 kilo ele geçirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında 20 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi" denildi.

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