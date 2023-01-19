MSB: Van hudut hattında 20,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van hudut hattında 20,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok. Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren hudut kartallarımız, Van hudut hattında 20 kilo 500 gram uyuşturucu ele geçirdi" denildi.
Hudutlarımızda kaçakçılara geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2023
Keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini aralıksız sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında 20.500 gram uyuşturucu ele geçirdi.#MSB pic.twitter.com/0M5ZJ15zu2