MSB ve MSÜ sözleşmeli personel alımı 2023: Başvuru sonuçları nasıl sorgulanır, personel alımları ne zaman?

MSB ve MSÜ sözleşmeli personel alımı başvuru sonuçları açıklandı. MSB ve MSÜ bünyesinde istihdam edilmek üzere personel alımı başvuruları 2-31 Aralık tarihlerinde tamamlanmıştı. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte personel temininin ne zaman, hangi günler yapılacağı merak edildi. Peki, 2023 MSB ve MSÜ personel alımı sonuçları nasıl sorgulanır?



PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU NEREDEN ÖĞRENİLİR?



MSB tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada "Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesine Sözleşmeli Personel Temini Ön Başvuru Sonuçları Duyurusu yayımlandı. Detaylı bilgiye https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerine yer verildi.



MSB VE MSÜ PERSONEL ALIMI BAŞVURU SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ



SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?



Millî Savunma Bakanlığı ve Millî Savunma Üniversitesinde istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Temini faaliyeti 06 Şubat - 10 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacak.



Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı aday ilgili KPSS puan türüne göre en yüksek puandan başlanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava çağrılacak.



Adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte Millî Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal İşler Daire Başkanlığı Eğitim Merkezinde (Emniyet Mahallesi, Celal Bayar Blv. 77-A, 06560 Yenimahalle / ANKARA ) hazır bulunacak. Belirtilen tarihte sınav merkezinde bulunmayan adaylar sınav haklarını kaybedecek.



MSB VE MSÜ ALIMI DİĞER DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

