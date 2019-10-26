MSB: YPG'li teröristlerin taciz atışlarına karşılık verildi

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Terör Örgütü PKK/YPG’nin taciz ve saldırıları sürüyor.



Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir.



Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir" ifadelerini kullandı.

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