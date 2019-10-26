MSB: YPG'li teröristlerin taciz atışlarına karşılık verildi

ntv.com.tr 26.10.2019 - 18:04 Son Güncelleme : 26.10.2019 - 18:08
Son dakika haberi!
Terör Örgütü PKK/YPG’nin taciz ve saldırıları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada "Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde PKK/YPG’li teröristlerce keşif-gözetleme ve mayın/EYP temizlik faaliyetleri icra eden unsurlarımıza, havan ve keskin nişancı atışları ile yapılan taciz ve saldırılara bugün de devam edilmiştir.
Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir" ifadelerini kullandı.
VİDEO: TEL ABYAD'DA MOBİL SAĞLIK HİZMETİ