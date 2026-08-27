MSB: YPG'nin feshi olumlu bir gelişme

SGD/YPG terör örgütünün kendini feshederek Suriye Ordusu'na entegre olması, başta Türkiye olmak üzere uluslararası kamuoyunda ilgiyle takip edildi.

Örgütün elebaşlarından Mazlum Abdi, Türkiye'deki çözüm sürecinin ilk aylarında kendilerine dönük çağrılara yanıt verirken Abdullah Öcalan ile doğrudan görüşmeleri gerektiğini savunmuştu. Bu sırada Öcalan'ın çağrısıyla 5-7 Mayıs 2025'te kongresini toplayan PKK, terör örgütünün feshedildiğini açıklamıştı.

Türkiye, SDG'nin ana omurgasını oluşturan YPG'nin PKK'nın uzantısı olduğunu vurguluyor, örgütün silah bırakma kararının SDG'yi de kapsaması gerektiğini belirtiyordu. Beklenen adım, 25 Ağustos 2026 tarihi itibariyle atılmış oldu.

“YPG'NİN FESHİ OLUMLU BİR GELİŞME”

Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı Büyük Taarruz’un 104’üncü yıldönümünde, Afyonkarahisar'da gerçekleştirildi. Bu toplantıda verilen mesajlardan biri de YPG'nin feshinin Suriye toprak bütünlüğü bakımından önemi oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile "tek devlet, tek ordu" anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir." denildi.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hâle getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askerî iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir.” mesajı da verildi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Haftalık basın toplantısının gündeminde, terörsüz Türkiye süreci de vardı.

“Sayın Bakanımızın da görev aldığı Takip ve Değerlendirme Kurulu, Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirmiş; çalışmaların yürütülmesine ilişkin usul ve esaslar ele alınarak dört alt komisyonun kurulması kararlaştırılmıştır. Alt komisyonların teşkiline yönelik çalışmalar, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürülmektedir.” bilgisinin paylaşıldığı Bakanlık açıklamasında şunlar da yer aldı:

“SÜRECİN SAĞLIKLI VE İSTİKRARLI İLERLEMELİ ÖNEM ARZ EDİYOR”

“Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı ve istikrarlı şekilde ilerlemesi önem arz etmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız, terör örgütü ve bağlantılı yapıların fiilî varlıklarının sona erdiğinin, ellerindeki silah ve mühimmatın tamamının teslim edildiğinin tespit ve teyidine yönelik görevini ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde sürdürecektir."

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