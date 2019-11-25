MSB: YPG’ye gereken karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Barış Pınarı Harekatı sonrası ABD ve Rusya ile varılan mutabakatlarlarla ilgili açıklama yaptı. Türkiye'nin her iki ülke ile imzalanan mutabakatlara tam olarak uyduğu belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG’li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir" denildi.

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