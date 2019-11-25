MSB: YPG’ye gereken karşılık veriliyor

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG’li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir" denildi.

Türkiye, ABD ve Rusya Federasyonu ile imzaladığı mutabakatlara tam olarak uyarken bölgede mayın/EYP temizliği ve keşif/gözetleme faaliyetlerine devam etmektedir. PKK/YPG’li teröristlerin saldırılarına meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılık verilmektedir. pic.twitter.com/KmVjoU8rWy — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 24, 2019