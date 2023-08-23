MSB: Yunanistan sınırında 10'u FETÖ mensubu 13 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişinin yakalandığını duyurdu.



Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 13 kişi, hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 10'unun FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

