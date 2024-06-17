MSB: Yunanistan sınırında 9 kişi yakalandı, 5’i FETÖ mensubu

Milli Savunma Bakanlığı, sınırında yapılan denetimlerde kaçak yollarla Yunanistan’a geçmeye çalışan 9 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalananlardan 5’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu bildirildi.

MSB: Yunanistan sınırında 9 kişi yakalandı, 5’i FETÖ mensubu

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Milli Savunma Bakanlığı (), ’den ’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin Edirne’de yakalandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudutların güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelenin sürdüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

“Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 9 şahıs Edirne’de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5’inin terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.”

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