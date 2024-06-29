MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.

MSB: Yunanistan'a geçmeye çalışan 5'i FETÖ mensubu 7 kişi yakalandı

'den yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs, Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 5'inin örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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