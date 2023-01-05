MSB: Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sınırda FETÖ ve DHKP-C mensubu iki kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, diğerinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.