MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı.



MSB'den ''Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.'' açıklamasında ''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' ifadeleri kullanıldı.

Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.



Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MSB pic.twitter.com/RDfuo8dg4F — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2023