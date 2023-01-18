MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ülkeye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubunun yakalandığını duyurdu.

MSB: Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 FETÖ mensubu yakalandı

Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 mensubu yakalandı.

'den ''Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor.'' açıklamasında ''Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.'' ifadeleri kullanıldı.

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