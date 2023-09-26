MSB: Yunanistan'dan Türkiye'ye girmeye çalışan 17 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan kişilerin yakalandığını açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla Yunanistan'dan ülkemize girmeye çalışan 17 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 11'inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.