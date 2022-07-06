MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine dönük saldırı girişiminde bulundu.

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Dün de hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 terörist öldürülmüştü.

Böylece son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

