MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Haberler - NTV Haber - DHA 06.07.2022 - 09:54
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine dönük saldırı girişiminde bulundu.
Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Dün de hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 terörist öldürülmüştü.
Böylece son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.