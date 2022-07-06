MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı girişiminde bulunan 20 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haberler - NTV Haber - DHA 06.07.2022 - 09:54

MSB: Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde 20 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde 20 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre, PKK/YPG'li teröristler Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve bölgelerine dönük saldırı girişiminde bulundu.

Bunun üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Dün de hem Suriye hem de Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonlarda 20 terörist öldürülmüştü.

Böylece son iki günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

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