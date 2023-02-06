MSB: 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kahramanmaraş'taki 7,4'lük depremin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 adet Askerî Ambulans uçağının bölgeye sevk edildiğini duyurdu



MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası bölgedeki afetzede vatandaşlarımıza yardım için Millî Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığından görevlendirilen sağlık personeli, 2 adet Askerî Ambulans uçağımız ile Ankara’dan bölgeye hareket etti." denildi.