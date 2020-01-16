MSB: Barış Pınarı Harekat bölgesinde bombalı araç saldırısı sonucunda 3 asker şehit oldu

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde 3 askerin şehit olduğunu bildirildi.



MSB'den yapılan yazılı açıklamada, yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucunda 3 askerin şehit olduğu belirtildi.



Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

PİYADE BİNBAŞI TOMBUL'UN ŞEHADET HABERİ ESKİŞEHİR'DEKİ BABAEVİNE ULAŞTI



Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un Eskişehir'de yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.



Baba Necdet ile anne Şehnaz Tombul'un Erenköy Mahallesi Aklar Sokak'taki evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini yakınlarına verdi.



Haberin duyulmasının ardından Tombul ailesinin komşuları ve vatandaşlar taziye için eve geldi. Şehidin babaevi ve komşu evlere Türk bayrakları asıldı.



Evli ve 2 çocuk babası şehidin eşi Aslıhan Tombul'un Ankara'da ikamet ettiği öğrenildi.



Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında düzenlenen bombalı araç saldırısında 3 askerin şehit olduğunu bildirmişti.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ALPAKLI'NIN ŞEHADET HABERİ AİLESİNE VERİLDİ



Barış Pınarı Harekat bölgesinde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Alpaklı'nın şehadet haberi Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesindeki ailesine verildi.



Şehidin ilçe kırsalındaki Salmanlar Mahallesine giden Haliliye Kaymakamı Metin Esen, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Hüseyin İlhan ve askeri yetkililer üzücü haberi baba Ali ile anne Aysel Alpaklı'ya verdi.



Eve ve Türk bayrakları asılırken, Alpaklı'nın şehit olduğu haberini alan yakınları ve komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehidin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.