MSB'den 104 emekli amiral bildirisine sert tepki

Son dakika haberi! Son dönemde gündemde olan Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve kamuoyuna yansıyan sarıklı amiralle ilgili 104 emekli amiral geceyarısı bir bildiri yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan söz konusu bildiriye sert tepki geldi.

Yapılan yazılı açıklamada, "TSK, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yurt içinde, sınır ötesinde Suriye’de, Irak’ta, Kıbrıs’ta, Azerbaycan’da, Libya’da, Doğu Akdeniz’de ve daha birçok coğrafyada hak, alaka ve menfaatlerimizi korumak, bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkı sağlamak, dost ve kardeşlerimizin de hakkını, hukukunu korumak için büyük bir fedakarlık ve kahramanlıkla hiç olmadığı kadar yoğun ve etkin bir şekilde mücadele ederken böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten, Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemekten ve düşmanlarımızı sevindirmekten başka bir işe yaramayacağı açıktır. Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.



"ŞAHSİ EMELLERE ARAÇ YAPILAMAZ"

"Uluslararası anlaşmaların kazanç ve kayıplarının da bilgi ve bilincinde olan TSK, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz." ifadesinin kullanıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bağrından çıktığı asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla içeriden ve dışarıdan her türlü fitne, fesat ve yıkıcı girişime rağmen gücüne güç katan TSK, egemenlik, bağımsızlık ve bekamız ile hak, alaka ve menfaatlerimizin korunmasını dikkat ve hassasiyetle, ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içinde kahramanlık ve fedakarlıkla başarıyla gerçekleştirmektedir. 15 Temmuz hain darbe girişimi ile iç–dış fitne ve fesatlara rağmen Suriye'nin kuzeyinde oluşturulmak istenen terör koridorunun parçalanması dahil, düşmanlarımızı hayal kırıklığına uğratan önemli başarılar elde edilmiştir. Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri ile bir bütün olan TSK'nın başarılarını görmeyen, görmek istemeyenler hırs, ihtiras ve haset ile körleşenlerdir. Kahraman ordumuzun güçlendiğinin en açık göstergesi, başarıyla icra edilen operasyonlar ile sayısı ve kapsamı giderek artan tatbikatlardır."

"KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN"



Uzun yıllardan beri hayal edilen harekat etkinliğine ulaşıldığı ve denizde tüm zamanların yıllık en yüksek seyir süresinin gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, şunlar belirtildi:



"Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerler ile asil milletimizin bağrından çıkan ve peygamber ocağı olarak da bilinen TSK, Atatürk'ün de belirttiği gibi akıl ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görev ve sorumluluklarının bilincinde, daima görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. TSK'nın başarılarında en büyük pay aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bu vesile ile aziz şehitlerimizi, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz."



TBMM BAŞKANI ŞENTOP: KAOS SİMSARLIĞI

Emekli amirallerin geceyarısı bildirisine siyasetçilerden de sert tepkiler geldi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yıllardır içeride, dışarıda vatan ve millet düşmanlarıyla cephe cephe amansız bir mücadele sürerken ortalıkta gözükmeyen emekliler, kendi uydurdukları gündemlerle kaos simsarlığı üstlenmişler; belli. Kahraman milletimiz 15 Temmuz'da sadece FETÖ'cü darbecileri değil, aynı kaynaktan beslendiğini bildiğimiz bütün darbe sevdalılarını da toprağa gömdü. Düşünce açıklama başka, darbe çağrışımlı bildiri hazırlamak başka." ifadeleriyle söz konusu bildiriye tepki gösterdi.



OKTAY: GEREKLİ CEVAP EN NET ŞEKİLDE VERİLECEKTİR



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Montrö Boğazlar Sözleşmesi'yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Oktay, “Mezarlıkta ıslık çalan korkaklar misali, Millet İradesini ve Recep Tayyip Erdoğan’ın dik duruşunu hazmedemeyen darbe seviciler demokratik kurumlara, seçilmişlere ve de Türk Silahlı Kuvvetlerine ayar verme hadsizliğinde bulunmuşlar. Bu vesayet muhiplerinin hevesleri en son 15 Temmuz gecesi kursaklarında kalmış, millet olarak unutamayacakları bir ders vermiştik. Bugün de her platformda gerekli cevap en net şekilde verilecektir. Göze alabilene hodrimeydan” ifadelerine yer verdi.

ALTUN: HADDİNİZİ BİLİN

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Neymiş, birkaç emekli amiral bir araya gelip bir 'bildiri' yazmışlar. 5. kol unsurları da hemen heyecanlanmış. Oturun oturduğunuz yerde." ifadelerini kullanarak şunları kaydetti:



"O Türkiye eskide kaldı! Bu millet 15 Temmuz’da darbe heveslilerini nasıl tepelediğini dosta düşmana gösterdi. Haddinizi bilin! Siz kimsiniz? Ne hakla milli iradenin meşru temsilcilerine parmak sallıyorsunuz? Türkiye bir hukuk devletidir. Bunu asla unutmayın. Vesayetçiler bir daha asla demokrasimize zarar veremeyecek. Dış güçlerin ezik piyonları büyüyen, güçlenen Türkiye'nin önünü kesemeyecek!"

"VESAYET HEVESLİLERİNE GEÇİT YOK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"Bir grup müteakit askerin darbe dönemlerini çağrıştıran açıklaması sadece kendilerini gülünç ve zavallı duruma düşürmüştür. Bilsinler ki aziz milletimiz ve temsilcileri bu zihniyete ve vesayet heveslilerine asla geçit vermeyecektir. Haddinizi bilin ve yerinizde oturun."

BAKAN SOYLU'DAN TEPKİ



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"Büyük Türk milleti üniformaya aşıktır. Üniformayı taşımak şereftir. O şerefi emekli olduktan sonra taşımak daha büyük şereftir. Demokrasiye, devlete ve millete sadakatle bağlı, rütbesini üniformasını siyaset malzemesi yapmayanları daima şükranla yad ederiz... Ya diğerleri..."

Ardından bir açıklama daha yapan Soylu, "Söyleyeceğimiz cümle şudur; sabrımızı zorlamasınlar. Demokrasiye, hukukun üstünlüğüne, devletimize, milletimize, tarihimize, medeniyetimize bağlıyız ve sadığız, biz buradayız. Ülkemizin yapacak çok işi var. Bunları hep birlikte gerçekleştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SELÇUK: MİLLİ İRADEYE AYAR VERME DEVRİ KAPANDI



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de milli iradeye ayar verme devri çoktan kapandı. Bu vesayetçi alışkanlıklardan kurtulamayanlar, 15 Temmuz'da milletimizin verdiği cevabı çabuk unutmuş olmalı. Hiç kimse kendini milletin gücünün üstünde göremez!" ifadelerini kullandı.

ÇELİK: HER TÜRLÜ VESAYET ODAĞINA DERS VERİLMİŞTİR, VERİLECEKTİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir." dedi.



Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklamasının yok hükmünde olduğunu vurgulayan Çelik, "Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır." değerlendirmesinde bulundu.



Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatleri için güçlü bir mücadele verirken birtakım emekli askerin suni gündemler üretmek suretiyle Mavi Vatan mücadelesini yürüten Cumhurbaşkanlığı makamını ve Hükümeti hedef almasına en güçlü cevapları vermeye devam edeceklerine vurgu yapan Çelik, şunları kaydetti:



"Seçilmiş siyasi iradeye yönelik kullanılan bu ilkel dili kınıyoruz. Kaldı ki Mavi Vatan'da mücadele veren ordunun başkomutanını cephe gerisinde hedefe koymanın askeri terminolojideki karşılığı da bellidir. Bu zihniyetle siyasi ve hukuki mücadelemiz sürecektir. Bugüne kadar aziz milletimizin karşısında kendisinde bir güç vehmeden her türlü vesayet odağına gereken ders verilmiştir, verilmeye de devam edilecektir.



Deniz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anarak cumhuriyete, demokrasiye, vatana ve Mavi Vatan'a sonuna kadar sahip çıkacağımıza söz veriyoruz."

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı ikinci paylaşımda, ''Vesayet hevesiyle vatanseverlik bir arada olmaz. Demokrasiye saygısız vatanseverlik olmaz'' ifadelerine yer verdi.

"İÇERİĞİ DE YÖNTEMİ DE YANLIŞ"

Ardından NTV canlı yayınına telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Çelik, bildiri için "İçeriği ile yanlış, yöntemi ile yanlış. Tümüyle yok hükmünde bir açıklamadır. TSK'nın yürttüğü mücadeleye de saygısızlıktır" ifadelerini kullandı.

"Biz bununla siyasi ve hukuki mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" diyen Çelik, "Tepki gelmeseydi, bunu kendilerince muhtıra olarak göreceklerdir. Tepki gelince fikir beyan ettiklerini söylediler. Milletin huzurunu bu şekilde kaçırmaya, üniformayı bu şekilde istismar etmeye kimsenin hakkı yoktur. Yaptıkları şey siyaset üzerinden vesayet kurma çabasıdır, hukuksuzdur" diye konuştu.

"BAŞ KOMUTANI HEDEF ALAN BİR AÇIKLAMA"

Çelik, bildirinin "fikir hürriyeti" olarak tanımlanamayacağını söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içi ve sınır dışında yürüttüğü mücadeleyi hatırlatan AK Parti Sözcüsü şunları kaydetti:



Asker böyle bir mücadele içindeyken emekli askelerin böyle bir bildiri yayımlaması moral bozar. Vesayet hevesi ile vatanseverlik yan yana gelmiyor. Birileri diyorsa biz bunu vatansaeverlik için yaptık, baş komutanı hedef alan bir açıklama vatansever bir açıklama değildir."



KURTULMUŞ: O DEVİRLER GERİDE KALDI! HADDİNİZİ BİLİN



AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:



"Eski Türkiye sevdalısı, vesayetçi, kendisini milli iradenin üstünde gören zihniyetin bazı temsilcileri yayınladıkları sözde bildiri ile siyasete akıl, millete ayar vermeye çalışıyorlar. O devirler geride kaldı! Haddinizi bilin! İçinize sinmese de şunu çok iyi anlayın ki; bu millet, vatanı da mavi vatanı da demokrasiyi de milli iradeyi de bedelini ödeyerek korumuştur ve koruyacaktır."

DAĞ: SİYASETE BALANS AYARI VERME DÖNEMİNİZ BİTTİ



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:



"103 emekli amiral, Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi konusunda ortak bir bildiri yayınlamışlar. O özlediğiniz eski Türkiye geride kaldı. Siyasete balans ayarı verme döneminiz bitti. Villalarınızda yeni Türkiye'yi izlemeye devam edin..."

BAHÇELİ: AMİRALLERİN RÜTBELERİ SÖKÜLMELİDİR



103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir.

Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:



Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir.



Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir.