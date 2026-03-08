MSB'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü paylaşımı

Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü.

MSB'nin sosyal medya hesabından, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

"Kararlı adımlar, sarsılmaz irade ve geleceğe umutla bakan yürekler" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

“Zor şartlar karşısında dimdik duran asil duruş, gücünü inancından ve vazife bilincinden alır. Her koşulda cesaretiyle öne çıkan bu ruh, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kadın kahramanlarında hayat bulur. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, vatan sevgisiyle görev yapan, azmi, fedakarlığı ve kararlılığıyla milletimizin gücüne güç katan tüm kadınlarımızın günü kutlu olsun.”

Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde (TSK) görev yapan kadın askerlere ilişkin görüntülere de yer verildi.