MSB'den açıklama: Askeri hastaneler açılacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı 'ndan askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkin bir açıklama geldi.

Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı bugün Ankara'da inşa süreci devam eden Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'nda gerçekleşti.

Toplantıda gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verildi. O başlıklardan biri askeri hastanelerin yeniden açılıp açılmayacağına ilişkindi.

ASKERİ HASTANELER YENİDEN AÇILACAK MI?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında bu konuda bir çağrı yapıp, "Askeri hastanelerin kapatılması bir hataydı, açılması sevap olacaktır." demişti .

Bakanlık askeri sağlık sistemi üzerinde güncelleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği direktifler doğrultusunda, askeri sağlık sisteminin güncellenerek Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir." denildi.

AY-YILDIZ KARARGAHI NE ZAMAN AÇILACAK?

Basın bilgilendirme toplantısında Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'nın açılış tarihi de verildi.

Bakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve bağlı birliklerin 2028 yılından itibaren Ay-Yıldız Müşterek Karargahı'na geçeceğini bildirdi .

DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK

Ancak karargah ilk önemli organizasyonuna 7 Temmuz'da Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi kapsamında ev sahipliği yapacak.

Siber güvenlikten balistik korumaya, KBRN tehditlerine karşı alınan tedbirlerden ileri mühendislik çözümlerine kadar en gelişmiş teknolojilerle donatılan projenin, Çelik Kubbe anlayışıyla desteklenen güvenlik tedbirleri sayesinde dünyanın örnek askerî karargâhlarından biri olacağı kaydedildi.

"ANKARA NATO ZİRVESİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Bakanlık açıklamasında 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecek NATO Zirvesi 'ne ilişkin önemli mesajlar da verildi.

Zirvenin, NATO'nun değişen güvenlik ortamına uyum sağlama iradesinin somut şekilde ortaya konulacağı ve İttifakın geleceğine ilişkin ortak yaklaşımın şekillendirileceği önemli bir dönüm noktası olarak görüldüğü anlatıldı.

Açıklamada şu ifadeye yer verildi:

"Zirve kapsamında düzenlenecek Savunma Sanayii Forumu'nun ise savunma yatırımlarının artırılması, transatlantik savunma sanayii iş birliğinin geliştirilmesi ve bu suretle İttifakın savunma ile caydırıcılık kapasitesinin daha da güçlendirilmesine katkı sağlamasını bekliyoruz."

İSRAİL'E 1915 TEPKİSİ

Basın bilgilendirme toplantısının gündeminde İsrail 'in 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir karar alması da yer aldı.

İsrail'in bölgedeki kalıcı barış ve istikrar önündeki en büyük engel olduğu belirtildi, Suriye'deki saldırılara tepki gösterildi ve şu ifadeler kullanıldı:

"- Diğer taraftan Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım işlemek suçundan yargılanmakta olan İsrail Hükûmeti ile Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından haklarında tutuklama emri verilmiş olan liderlerinin, 1915 olaylarıyla ilgili kabul ettikleri siyasi karar suçlarını örtme çabasından başka bir şey değildir."