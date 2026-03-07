MSB'den Barış Pınarı Harekatı iddiasına yalanlama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberlerin doğru olmadığını ve Mehmetçiğin bölgedeki görevinin sürdüğünü bildirdi.

MSB kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine dair haberler yer almaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir." denildi.

Kaynaklar, herhangi bir değişikliğin söz konusu olmadığını vurguladı.

Benzer iddialar ocak ayı sonunda da gündeme gelmiş, bakanlık söz konusu iddiayı yine yalanlamıştı.

Bakanlık kaynakları, bu tarz iddiaların dezenformasyon içeren maksatlı yayınlar olduğunu belirterek, yalnızca resmi açıklamaların dikkate alınması gerektiğine vurgu yapmıştı.